Dinamarca decepciona e empata com o Chile em amistoso em casa

A Dinamarca recebeu nesta terça-feira o Chile, em mais um amistoso preparatório para a Copa do Mundo da Rússia, e decepcionou seu torcedor. Diante do rival, que não estará no torneio, ficou no empate sem gols, na cidade de Aalborg.

+ Em reencontro após 7 a 1, Brasil vence a desfalcada a Alemanha

A seleção europeia vinha de triunfo por 1 a 0 sobre o Panamá, mas esbarrou na defesa chilena e não conseguiu balançar a rede nesta terça. Os próximos amistosos do país serão já em junho, contra Suécia e México, nos dias 2 e 8, respectivamente, às vésperas do Mundial.

Já o Chile viveu apenas sua segunda partida sobre o comando de Reinaldo Rueda, que estreou na vitória por 2 a 1 sobre a Suécia, no sábado. Fora da Copa, a seleção sul-americana enfrentará em junho mais um time que estará no Mundial: a Polônia, no dia 8.

A Copa do Mundo começa no dia 14 de junho, e a estreia da Dinamarca acontecerá dois dias mais tarde, contra o Peru, em Saransk. Além das duas seleções, o Grupo C do torneio conta com França e Austrália.

Quem estará no Mundial e perdeu nesta terça é o Egito. Depois de cair para Portugal na sexta passada, o país decepcionou ao ser derrotado pela Grécia por 1 a 0, em Zurique, com o gol de Karelis. O egípcios estão no Grupo A da Copa, com Rússia, Arábia Saudita e Uruguai, adversário da estreia, dia 15 de junho, em Ecaterimburgo.

Já Senegal encarou a Bósnia em Le Havre, na França, e também ficou no empate por 0 a 0. A seleção africana estreia na Copa no dia 19 de junho, contra a Polônia. Além das duas equipe, o Grupo H do Mundial conta com Colômbia e Japão.