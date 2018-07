Dinamarca e Alemanha se garantem na Olimpíada no futebol

Campeã da Copa do Mundo no ano passado, a seleção alemã de futebol vai voltar ao Brasil, no ano que vem, para disputar a Olimpíada. Ao empatar em 1 a 1 com a República Checa, nesta terça-feira, em Praga, pelo Campeonato Europeu Sub-21, a Alemanha se classificou para as semifinais do torneio continental e carimbou o passaporte olímpico.

Além do país anfitrião, o futebol masculino dos Jogos Olímpicos terá outras 15 equipes, sendo três da Ásia, três da África, uma da Oceania, quatro da Europa, dois da Concacaf (Américas do Norte e Central e Caribe) e uma da Conmebol. A última vaga será definida em repescagem entre essas últimas duas federações.

Pela Europa, além da Alemanha, também a Dinamarca se classificou nesta terça-feira, ao fazer 2 a 0 na Sérvia. Os dinamarqueses ficaram em primeiro no Grupo A do Europeu Sub-21, com seis pontos, contra cinco da Alemanha, quatro da República Checa e um da Sérvia.

A seleção alemã que disputa o título europeu de base tem como destaque o goleiro Ter Stegen, titular do Barcelona na conquista da Liga dos Campeões, e o atacante Enre Can, do Bayer Leverkusen. O goleiro, entretanto, já tem 23 anos e não pode disputar a Olimpíada, a não ser que entre na cota de três atletas mais velho.

O Europeu Sub-21 teve início no segundo semestre de 2013, com as Eliminatórias. São elegíveis para participar da competição os atletas que tinham 21 anos ou menos no início do torneio.