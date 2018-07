Dinamarca inclui Kjaer na lista final para a Copa O técnico Morten Olsen definiu, nesta sexta-feira, a lista definitiva de 23 jogadores da seleção dinamarquesa para a Copa do Mundo da África do Sul. E a principal surpresa foi a confirmação do defensor Simon Kjaer (Palermo), que sofreu uma contusão no joelho direito durante a vitória sobre o Senegal na quinta.