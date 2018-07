Dinamarca vence, complica Montenegro e evita classificação antecipada da Polônia

Ainda não foi nesta quinta-feira que a Polônia assegurou sua vaga na Copa do Mundo. Após fazer a sua parte, ao golear a Armênia, o time polonês viu a Dinamarca vencer Montenegro por 1 a 0, resultado que manteve as três seleções com chances de ir ao Mundial da Rússia, no próximo ano. Se houvesse empate na cidade de Podgorica, a Polônia asseguraria a classificação à Copa.

Com os resultados desta quinta-feira, a Polônia manteve a vantagem na primeira colocação do Grupo E, agora com 22 pontos. A Dinamarca chegou aos 19 e ocupa a segunda colocação, enquanto Montenegro segue em terceiro, estacionado nos 16 pontos. Neste panorama, a Polônia já está garantida ao menos na repescagem, que é o destino do segundo colocado.

A situação se definirá na última rodada das Eliminatórias Europeias, no domingo. A Polônia vai receber Montenegro e só precisará de um empate para garantir a vaga. O rival terá que vencer e torcer por um tropeço da Dinamarca, que terá a Romênia em casa, na cidade de Copenhague, no mesmo dia.

O duelo disputado em Podgorica foi decidido aos 16 minutos de jogo. O atacante Christian Eriksen, um dos destaques do Tottenham, marcou o único gol da partida.

No outro jogo da chave, a Romênia bateu o Casaquistão por 3 a 1, em partida na qual as duas seleções entraram em campo já sem chances de classificação. Constantin Budescu foi o destaque do jogo, ao marcar dois dos três gols dos anfitriões romenos - um deles de pênalti. O outro foi anotado por Claudiu Keseru. O gol casaque saiu no fim, com Baurzhan Turysbek.