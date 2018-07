Dinamite ainda sonha com Vasco na Série A em 2014

RIO - A decisão do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de negar o pedido de impugnação do Vasco não acabou com a esperança do presidente do clube, Roberto Dinamite, de ver o time na Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Mesmo após o julgamento desta sexta-feira, o mandatário disse que vai "fazer o melhor possível" para ficar na primeira divisão.

O Vasco requisitava os pontos da partida diante do Atlético-PR, na qual acabou goleado por 5 a 1, pela última rodada do Brasileirão desse ano. No confronto realizado na Arena Joinville, em Santa Catarina, houve uma grande pancadaria entre integrantes das torcidas organizadas de ambos os times, que resultou na paralisação do jogo por mais de uma hora.

O clube carioca alegava que a partida não poderia ter sido reiniciada por falta de segurança, já que poucos policiais estavam presentes nas arquibancadas. Com a impugnação, o Atlético-PR receberia a culpa pela insegurança, por ser o mandante, o que faria o Vasco herdar os pontos da partida, evitando o rebaixamento.

A tese não convenceu o presidente do STJD, Flávio Zveiter, que indeferiu por duas vezes o pedido vascaíno. Nesta sexta foi a vez de o Pleno do Tribunal negar a tentativa de anular o jogo. O relator Ronaldo Botelho Piacente votou contra o pedido e foi acompanhado pelos demais auditores.