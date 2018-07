Dinamite confia em renovação de Juninho Pernambucano

"Tivemos uma conversa muito boa. Ele já teve propostas de outros clubes brasileiros, mas o posicionamento dele é jogar no Vasco. Se isso não acontecer, ele irá para outro país. Juninho não pensa em outra equipe no Brasil", disse o presidente vascaíno, enfaticamente. "A preocupação do Juninho não é o contrato, mas os compromissos do Vasco com seus funcionários, com contratações. Acho que a renovação vai acontecer nos próximos dias."

O diretor técnico Ricardo Gomes já trabalha com o diretor de futebol Daniel Freitas na busca por reforços, mesmo com as limitações orçamentárias. Para Gomes, é muito importante o Vasco contratar um jogador de renome que desperte o interesse do torcedor.

"O Vasco vem passando por um momento difícil, mas assim que for resolvido, tem de pensar em um jogador que chame a torcida de volta para nós. Temos posições carentes no elenco, e que não são de agora, vêm desde a época do Cristóvão. Esperamos apenas o aval do Roberto (Dinamite) em relação ao problema financeiro", disse Gomes à Rádio Globo.