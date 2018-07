Dinamite confirma acerto do Vasco com volante Guiñazu

RIO - A sexta-feira, antevéspera do clássico contra o Fluminense no Maracanã, foi de boas novidades para o torcedor vascaíno. Além de fechar com um novo patrocinador (um alívio para a crise financeira) e assinar com o lateral-direito Fagner, o clube anunciou a contratação do volante argentino Guiñazu, ex-Internacional.

O jogador, que estava no Libertad (PAR), deve ser apresentado na semana que vem. "Ele já está indo para o Rio acertar os detalhes. A parte que existia em relação ao Internacional, de contrato, foi resolvida. Agradeço publicamente ao presidente do Inter, que entendeu a nossa situação", disse o presidente do Vasco, Roberto Dinamite.

Aos 34 anos, Guiñazu chega para ser o comandante do meio de campo vascaíno. Experiente e conhecido por sua determinação em campo, o jogador foi revelado pelo Newell''s Old Boys, passou Perugia, Independiente, Saturn-RUS e Libertad antes de chegar ao Inter, em 2007, onde foi ídolo. Ele ainda voltou ao Libertad no primeiro semestre, mas agora acertou seu retorno ao futebol brasileiro.