Dinamite e Carlos Alberto convocam torcida do Vasco O Vasco está em situação delicada na Copa do Brasil. Precisa derrotar o Vitória (BA), quarta-feira, em São Januário, por pelo menos três gols de diferença para chegar às semifinais. Missão tão difícil que o presidente do clube carioca, Roberto Dinamite, e o capitão da equipe, Carlos Alberto, convocaram nesta sexta-feira a torcida para lotar o estádio e empurrar o time para cima do rival.