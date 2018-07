Dinamite e Felipe criticam atitude de Bernardo no Vasco

O presidente do Vasco, Roberto Dinamite, e um dos principais líderes da equipe, o meia Felipe, criticaram no último domingo a postura do jovem meia Bernardo, que, na última semana, entrou na Justiça contra o clube. O jogador reclama da falta de pagamento de salários e de depósito do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Durante o primeiro dia de desfile das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro, na Sapucaí, Dinamite pediu "tranquilidade" ao atleta. "A diretoria fez um investimento nele. Talvez tenha sido nosso maior investimento. Não sei se foi ele que tomou essa decisão", disse o presidente.

Já o meia Felipe garantiu que Bernardo "tem parte da culpa". "Mas acredito que ele tenha sido mal instruído (...) Vai ter dificuldade para retomar a relação com a torcida. Em campo, pode resolver isso", declarou.

Dinamite afirmou estar confiante na permanência do meia, mas admitiu ter ficado decepcionado com a atitude do jogador. "Seria bom se ele tivesse se manifestado diretamente para a direção (do clube), não para a Justiça", afirmou.