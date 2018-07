Dinamite projeta 'conquistas' em mensagem de Natal

"Em nome da diretoria do Vasco da Gama desejo a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de conquistas para alegria de toda a torcida cruzmaltina. Estes são os nossos votos", declarou o dirigente, em nota publicada no site do Vasco.

Dinamite aproveitou a mensagem para exaltar e defender o trabalho do clube, criticado por ex-dirigentes. "Enfrentamos toda sorte de dificuldades e algumas pareciam intransponíveis, mas chegamos ao fim do ano com a certeza de que fizemos todo o possível para dar ao nosso clube o valor que ele merece".

"Não faltaram dedicação e comprometimento de nossa parte, mas isso teria sido pouco se nos faltasse a solidariedade da parte dessa imensa legião de vascaínos espalhada por todo o País", afirmou, em tom de agradecimento a funcionários e torcedores. "Quero agradecer aos inúmeros colaboradores, aí incluídos, os conselheiros, sócios, torcedores, funcionários e até, parceiros, pela inestimável ajuda que nos deram neste ano de 2010".