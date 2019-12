Onde assistir Dínamo Zagreb x Manchester City pela Liga dos Campeões

Ainda sonhando com a classificação para as oitavas de final, o Dínamo Zagreb recebe o Manchester City nesta quarta-feira, em partida da válida pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida será realizada às 14h55 (horário de Brasília), no estádio Maksimir, em Zagreb, e terá transmissão na TV e online.

Onde assistir Dínamo Zagreb x Manchester City?

A partida terá transmissão na TV pelo canal TNT e também é possível assistir online pelo EI Plus.

Líder do grupo C com 11 pontos, o Manchester City apenas cumpre tabela na competição. A equipe comandada por Pep Guardiola deveria jogar apenas com reservas na Croácia, mas com a derrota no clássico do último fim de semana para o Manchester United e o quase adeus na disputa pelo Campeonato Inglês, o treinador espanhol deve sem mais comedido nas mudanças do time que vai começar.

O Dínamo de Zagreb ainda sonha com uma vaga na próxima fase, mas a situação não é tão simples. Com cinco pontos somados, e a terceira posição no grupo, a equipe mandante precisa conseguir uma vitória e ainda terá de torcer para uma derrota do Shakhtar contra a Atalanta para avançar.