Dinélson chega e Lusa deve superar marca de 40 jogadores na Série B

A Série B nem chegou à metade, e o desespero parece já bater à porta da Portuguesa. Amargando a 18ª colocação (já jogou na rodada e pode ser ultrapassada pelo Bragantino) com 14 jogos, o clube não para de buscar novos jogadores para evitar um novo rebaixamento. Em apenas 14 rodadas, já foram utilizados 38 jogadores sob o comando de três técnicos diferentes: Argel Fucks, Galeguinho e Marcelo Veiga.

Nesta quarta-feira, um dia após a estreia do experiente volante Marcos Assunção, o clube anunciou a chegada do meia Dinélson, promessa que surgiu no Corinthians em 2004 e que nunca decolou.“É uma honra jogar na Portuguesa. Espero fazer um bom trabalho com a camisa da Lusa”, disse o apoiador. “Estou muito feliz e motivado. É uma oportunidade de ouro chegar à Portuguesa. É um desafio maravilhoso e tenha certeza de que será feito um grande trabalho. Quero criar raízes aqui e só trabalhando muito para que isso aconteça”, afirmou.

Dinélson chega para assumir uma vaga entre os titulares, assim como o uruguaio Piñatares, já apresentado, mas aguardando a regularização de sua documentação na CBF. Além da dupla, que elevaria o número de jogadores utilizados na Série B para a incrível marca de 40, o elenco conta com outros seis jogadores aguardando uma oportunidade: Douglas, Léo Oliveira, Fran, Alê, Walter Franco e Cassius.

A Portuguesa começa a contratar jogadores mais conhecidos no mercado após ter suas receitas reduzidas bruscamente após o rebaixamento no STJD pela escalação irregular de Héverton. O clube que receberia R$ 30 milhões de direitos de transmissão na Série A, viu a cota baixar para R$ 3 milhões ao disputar a Série B e teve de apelar a nomes de menor expressão.

Uma ideia de como o clube anda perdido na divisão de acesso: não há um titular absoluto desde a primeira rodada. No período de quatro meses, foram utilizados três goleiros diferentes, cinco laterais, oito zagueiros, 13 meio-campistas, e outros nove atacantes.

Para se ter noção de como o número é alto basta ver que os elencos dos grandes clubes não costumam passar de 35 nomes e os técnicos acham o ideal trabalhar com 28 a 30.