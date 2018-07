Diney ganha chance no Atlético-MG contra colombianos O técnico Dorival Júnior comandou treino tático nesta terça-feira na Cidade do Galo e definiu que o meia Diney, de apenas 19 anos, será a principal novidade do Atlético Mineiro na partida contra o Independiente Santa Fé, da Colômbia, quarta-feira, em Sete Lagoas, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.