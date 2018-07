Dinheiro estrangeiro aumenta faturamento dos times europeus

O futebol europeu festeja um aumento de 20% no faturamento com a inserção de logos em camisas dos times que participam das seis maiores ligas de futebol da Europa. O valor atinge incríveis 687 milhões. Boa parte dessa fortuna vem do Oriente Médio. Para se ter uma ideia, Emirados Árabes Unidos e Catar aplicaram aproximadamente 160 milhões. É o que aponta o estudo “2014/15 Jersey Report”, do IBOPE Repucom, que apresenta um panorama do patrocínio esportivo nos principais campeonatos de futebol do continente.

Os campeonatos Inglês (36%) e Espanhol (30%) foram os que tiveram maior aumento de faturamento. Em seguida, aparecem as competições da Itália (21%), na França (13%) e na Alemanha (9%). Apenas a liga da Holanda teve um declínio, de 5%.

“O sucesso do futebol europeu não tem segredo e pode ser explicado pela junção dos melhores jogadores do mundo com campeonatos de prestígio, um calendário organizado, estádios de primeiro mundo e uma exposição global por meio de transmissões de televisão, tanto ao vivo quanto reprisadas. Todos esses fatores valorizam cada partida e, consequentemente, aumentam ainda mais o interesse de torcedores e empresas que querem investir neste negócio”, afirma José Colagrossi, diretor do IBOPE Repucom.

A Liga Espanhola foi a que mais arrecadou com patrocínio estrangeiro: 86% do valor obtido com a inserção de logos nas camisas dos times veio de fora do país. Depois, aparecem o Campeonato Inglês (75%), o Francês (68%), o Italiano (47%), o Alemão (24%) e o Holandês (19%).

O investimento estrangeiro, que tem incrementado a receita dos clubes europeus, vem principalmente do Oriente Médio. Apenas na última temporada, os Emirados Árabes Unidos e o Catar gastaram aproximadamente 160 milhões patrocinando times das maiores ligas da Europa.