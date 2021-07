Diniz admite 'coisas a corrigir' no Santos após classificação na Sul-Americana

Embora tenha comemorado muito a classificação do Santos às quartas de final da Sul-Americana ao ver sua equipe segurar o Independiente na Argentina, o técnico Fernando Diniz reconheceu que o seu time carece de alguns ajustes. O treinador entende que o time ainda está em construção e precisa evoluir, especialmente defensivamente.

"Normal eles (Independiente) serem mais agressivos, só que a gente não poderia ceder tantas chances de gol como a gente cedeu. Temos coisas a corrigir de maneira muito clara. A gente tinha que saber se proteger melhor do que se protegeu neste jogo", admitiu Diniz.

Diniz se refere ao sufoco que o Santos levou na Argentina. Mesmo com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo e vencendo por 1 a 0, a equipe foi pressionada, tomou o empate e poderia ter sido eliminado. Mas o goleiro João Paulo estava inspirado e segurou os argentinos.

"Está entre os jogos que eu tenho lembrança mais forte, de um goleiro ser tão decisivo como o João Paulo foi. Está de parabéns, nos ajudou muito, treina muito, é um prêmio pelo tanto que ele trabalha, pelo profissional e pela pessoa que ele é", elogiou Diniz.

O Santos está garantido nas quartas da Sul-Americana, joga as oitavas da Copa do Brasil semana que vem e busca subir na tabela de classificação do Brasileirão. O elenco é enxuto, mas Diniz acredita que conseguirá atuar com competitividade em três competições. Com isso, a ideia é não priorizar apenas um torneio.

"O elenco é o que a gente tem, a gente consegue mexer com o elenco, estou contente. Se a gente puder encaixar mais um jogador, mas acho que o elenco consegue encarar as três competições que tem pela frente", avaliou o comandante santista.

Com a classificação, o Santos enfrenta o Libertad, do Paraguai, nas quartas da sul-americana. Domingo, às 18h15, tem compromisso pelo Brasileirão diante do Atlético-GO, na Vila Belmiro.