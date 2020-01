Diniz busca resgatar Hernanes e Alexandre Pato: 'Expectativa positiva'

Um dos desafios do técnico Fernando Diniz no São Paulo em 2020 é resgatar o meia Hernanes e o atacante Alexandre Pato, que nem sequer foram utilizados nas últimas partidas da temporada passada. O treinador elogiou os jogadores e disse estar com "expectativa positiva para todos".

LEIA TAMBÉM > São Paulo suspende contrato do goleiro Jean até o fim do ano

Ao ser questionado sobre a dupla, Diniz iniciou falando sobre o meia. "É uma expectativa positiva para todos, o Hernanes é uma grande referência no São Paulo, talvez o jogador mais identificado com o clube. Tem grande potencial técnico e liderança. Se ele não ajudou tanto na parte final dentro de campo, fora de campo é o que mais veste a camisa do clube, sempre preocupado pela vaga na Libertadores. Já foi muito importante, então estou muito confiante que ele faça a pré-temporada sem lesões para mostrar o grande potencial que tem", afirmou o treinador.

Em relação ao atacante, Diniz também mostrou otimismo em uma melhora para 2020. "Sobre o Pato é a mesma coisa, ele tem grande potencial. São jogadores de nível técnico muito alto. A gente espera que eles possam produzir em campo tudo o que eles podem", disse.

Hernanes e Alexandre Pato "sumiram" no fim de 2019. O meia não foi utilizado nas últimas cinco partidas, uma a menos do que o atacante - sem contar o duelo com o CSA, na rodada final do Campeonato Brasileiro, quando os jogadores já estavam liberados para férias.

Além de resgatar a dupla experiente, Diniz preende utilizar jovens da base do clube. "A primeira coisa a enaltecer é o trabalho do São Paulo em Cotia, é um dos pilares da instituição. Tenho o perfil de aproveitar bem estes garotos, então é um ponto positivo. Não é questão de querer um time assim ou não; é o que a gente tem hoje, e me agrada muito. Estou muito contente com o elenco, de ter estes jovens que podem combinar tão bem com os experientes", projetou o treinador.