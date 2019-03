Diniz cogita poupar titulares do Fluminense no clássico com o Flamengo

O Fluminense poderá entrar em campo no domingo, no Maracanã, com uma equipe mista para o clássico com o Flamengo, mesmo que a equipe tricolor ainda busque a classificação para as semifinais da Taça Rio. A possibilidade é cogitada pelo técnico Fernando Diniz, preocupado com o desgaste físico dos seus titulares.

Na noite de quinta-feira, o Flu derrotou o Antofagasta por 2 a 1, no Chile, e avançou à segunda fase da Copa Sul-Americana. O elenco faz seu retorno ao Brasil nesta sexta e não tem treino programado para o dia. A ideia é descansar para voltar aos trabalhos no sábado, véspera do clássico.

Em caso de maior desgaste físico, o time corre o risco de perder titulares importantes para a reta final do Campeonato Carioca e também para a sequência da competição internacional. "Existe a possibilidade de poupar jogadores, mas vamos estudar. Só no sábado vamos definir a equipe que vai jogar contra o Flamengo", admite Diniz.

A preocupação se deve também por conta do forte desgaste físico no complicado duelo de quinta-feira. "A entrega coletiva dos jogadores foi fundamental", afirma o técnico, satisfeito com a vitória no Chile. "O ponto forte foi que a equipe soube jogar no momento mais agudo do jogo, soube manter o nervos no lugar, controlar o jogo e criar as chances necessárias para vencer."

O clássico de domingo será fundamental para o Fluminense confirmar sua vaga nas semifinais da Taça Rio. Um empate já será suficiente para a classificação. Mas um tropeço pode tirar a equipe da disputa pelo título do segundo turno do Estadual.

A equipe tricolor lidera o Grupo B, com 11 pontos, mas ainda pode ser superado por Vasco e Volta Redonda, ambos com oito pontos - somente os dois primeiros avançam à semifinal. Uma vitória no domingo poderá garantir o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca, mesmo que não conquiste o título da Taça Rio.