Diniz comemora liderança: 'As dores do passado fizeram o São Paulo aprender'

O São Paulo decepcionou no Campeonato Paulista, na Libertadores e na Copa Sul-Americana, mas chegou à liderança do Brasileirão. Após cair precocemente nos três torneios, a equipe embalou na competição nacional e ultrapassou o Atlético-MG. Mesmo com um jogo a menos, tem dois pontos de vantagem. Para o técnico Fernando Diniz, o time aprendeu com as dores do passado.

"As dores do passado fizeram o time aprender, e fomos melhorando nossas relações internas. Temos que seguir assim, temos feito boas partidas, mas temos coisas a melhorar", afirmou Diniz. "Oscilação é coisa normal no futebol, como na vida. Acredito que como a equipe passou pelos momentos difíceis fez com que nós chegássemos ao patamar que estamos vivendo agora", acrescentou.

O treinador também pregou cautela neste bom momento do São Paulo. Assim como Brenner já havia falado na saída de campo, Diniz reforçou que ainda restam muitos jogos no Brasileirão. O campeonato está na 24ª rodada.

"A pressão tem que fazer você olhar para dentro. Temos que controlar a capacidade de melhorar. Agora o São Paulo tem que procurar melhorar, o campeonato está longe de acabar. Certamente tem coisas para melhorar", disse o técnico.

O São Paulo assumiu a liderança ao vencer o Goiás por 3 a 0, quinta-feira, em jogo atrasado ainda da primeira rodada do Brasileirão. O próximo compromisso da equipe tricolor será no domingo, contra o Sport, no Morumbi.