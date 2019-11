Diniz completará dez jogos pelo São Paulo contra o Flu, seu ex-clube

O técnico Fernando Diniz completará dez jogos no comando do São Paulo nesta quinta-feira, contra o Fluminense, no Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o reencontro do treinador com seu ex-clube.

Diniz foi demitido do Fluminense no dia 19 de agosto, após a 15ª rodada do Brasileirão. Ele deixou a equipe na zona de rebaixamento. Na última segunda-feira, o vice-presidente do clube carioca, Celso Barros, criticou o aproveitamento de Diniz à frente do time. O Flu atualmente é o 17º colocado e tenta sair da zona da degola.

"Após o jogo de sábado contra o Vasco (0 a 0) o Fluminense completou 30 jogos no Campeonato Brasileiro. Nos primeiros 15 jogos sob o comando de Fernando Diniz tivemos um aproveitamento de 27%. Sob o comando de Oswaldo de Oliveira e Marcão esse número subiu para 42%. Se durante todo o campeonato tivéssemos esse índice, o Flu hoje não estaria na zona de rebaixamento. Certamente estamos sendo muito impactados pela campanha ruim que tivemos nos nossos primeiros 15 jogos", escreveu Celso Barros em suas redes sociais.

Pelo São Paulo, Diniz tem um aproveitamento de quase 63%. Nos nove jogos até agora, foram cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe subiu para o quarto lugar na tabela e busca se manter na zona de classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2020.

O duelo entre São Paulo e Fluminense será realizado nesta quinta-feira, às 19h30, no Morumbi. Sob o comando de Diniz, a equipe paulista está com 100% de aproveitamento como mandante.