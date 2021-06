Diniz desconversa sobre possibilidade de time misto e pede paciência com Sánchez

Mais leve após a vitória por 3 a 1 deste sábado diante do Ceará, a primeira no Brasileirão, o técnico Fernando Diniz pensa com cautela nos próximos passos do Santos na temporada. Questionado sobre a possibilidade de escalar o time misto contra o Cianorte, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o treinador preferiu não dar dicas sobre os planos.

"Ainda não sabemos qual vai ser a estratégia diante do Cianorte. Na segunda-feira que a gente vai definir, para levar uma equipe competitiva. E o Cianorte vai ter todo o nosso respeito, assim como teve o Ceará e o próprio Cianorte no primeiro jogo", afirmou o técnico santista em entrevista coletiva.

Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, no Albino Turbay, casa do adversário, o Santos pode perder por um gol de diferença que ainda assim garante classificação às oitavas de final. A partida de volta está marcada para as 16h30 de terça-feira, na Vila Belmiro.

Além da expectativa pela confirmação da vaga, os torcedores santistas estão ansiosos, já faz um tempo, para voltar a ver o meia Carlos Sánchez em campo. Na reta final de recuperação de uma cirurgia no joelho, o uruguaio chegou a participar de um jogo-treino nesta semana, mas ainda deve demorar pouco menos de um mês para ser liberado. Além disso, o contrato dele vence em julho, com negociações ainda em andamento.

Diante deste cenário, Diniz pediu paciência aos torcedores, mas afirmou que espera contar com Sánchez. "Não vou estabelecer prazos. Vocês sabem que ele vem de uma cirurgia complexa e está retornando após covid. A gente vai acelerar o máximo que a gente puder, mas vamos ter cuidado. Ele tem carisma, o apreço do torcedor e sempre admirei quando jogava contra", ponderou.

Depois de decidir o futuro na Copa do Brasil no meio da semana, o Santos volta a campo no próximo sábado, em mais um compromisso na Vila Belmiro, onde enfrenta o Juventude, pela terceira rodada do Brasileirão.