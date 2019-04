Diniz escala Nino e Matheus Ferraz como dupla de zaga do Flu contra o Luverdense

O zagueiro Nino foi o escolhido pelo técnico Fernando Diniz para compor a dupla de zaga do Fluminense com Matheus Ferraz na partida contra o Luverdense, nesta quarta-feira, às 19h15, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O jogador será titular pela segunda vez, a primeira ao lado de Matheus Ferraz, pois Digão e Léo Santos estão fora por causa de contusão. Nino espera repetir no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), a atuação segura que teve contra o Flamengo na última rodada da Taça Rio.

"É um jogo muito importante, muito difícil, a gente sabe da dificuldade que vai encontrar, é sempre difícil de jogar aqui, mas a gente veio preparado, estamos trabalhando forte, encarando esse jogo como uma final e esperamos fazer nosso melhor", disse o zagueiro, que não escondeu a felicidade por atuar entre os titulares.

"Oportunidade muito importante, meu segundo jogo como jogador do Fluminense e espero aproveitar da melhor maneira. Venho trabalhando sério, muito forte e espero por em prática amanhã", afirmou o atleta, de 21 anos e 1,88 metro de altura.

Nino confia na qualidade do elenco do Fluminense e não se abate com as ausências. "Antes de um time, temos um grupo muito forte. A gente sabe que jogadores importantes não vão poder jogar, mas quem está entrando tem qualidade, tem capacidade, todo mundo está bem treinado. Vamos manter o que o time vem fazendo, o estilo de jogo, independentemente de onde vai jogar e contra quem vai jogar, vamos jogar com seriedade para fazer nosso melhor."