Diniz exalta Yony González e vê Flu fortalecido para a sequência da temporada

O triunfo por 2 a 1 do Fluminense sobre o Inter, na noite deste sábado, no Maracanã, quebrou uma longa série negativa da equipe carioca no Campeonato Brasileiro e deixou o técnico Fernando Diniz contente. Apesar de apontar alguns erros na partida, o treinador crê que seu time se fortaleceu para o restante da temporada.

No triunfo que derrubou uma sequência de sete jogos sem vitória no Brasileirão - quatro derrotas e três empates neste período - Diniz destacou a parte psicológica da equipe, que, segundo ele, não se abalou com os maus resultados consecutivos e não deixou de jogar bem nessas ocasiões. A última vitória no torneio nacional havia sido em 18 de maio, quando goleou o Cruzeiro por 4 a 1, em duelo da quinta rodada.

"O psicológico hoje é o mais positivo possível. O do time é muito forte. Está se mostrando assim. E time forte psicologicamente é o que passa de grandes adversidades. Quando estávamos perdendo, o time não esmoreceu em nenhum momento", afirmou o treinador, que mostrou encantamento pelo atacante Yony González. O colombiano balançou as redes mais uma vez e igualou Luciano, que foi negociado com o Grêmio, como o artilheiro do time tricolor na temporada, com 15 gols.

"O Yony vive um grande momento, o melhor dele no ano. Tem muita condição física, tem boa técnica. Hoje, de maneira especial, coletivamente, ele foi quase perfeito. Ajudou a marcar, deu opções, participou de jogadas, fez gol, e merece muitos elogios", destacou.

Outro ponto positivo do Fluminense que mereceu destaque de Diniz é o setor defensivo. Apesar de a equipe ter sofrido um gol no final da partida, fato que o deixou muito irritado à beira do campo, o técnico entende que houve melhora na marcação.

"Estamos corrigindo. Estamos oferecendo cada vez menos oportunidades ao rival. Hoje quase ficamos sem tomar o gol, fomos tomar no finzinho do jogo, em um momento em que estávamos bem postados atrás. Mas vamos atrás de corrigir cada vez mais. O sistema defensivo de uns tempos para cá já vem melhorando em termos de performance. Agora é tentar de fato não tomar gol", pontuou.