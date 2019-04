Diniz fecha treino do Fluminense e esconde escalação para duelo no Arruda

O técnico Fernando Diniz fechou o último treino do Fluminense, nesta quarta-feira, na véspera do segundo jogo da quarta fase da Copa do Brasil, diante do Santa Cruz, no Estádio do Arruda, no Recife. O time carioca venceu o jogo de ida, no Maracanã, por 2 a 0, e pode perder até por um gol de diferença para garantir vaga nas oitavas de final.

Os jogadores iniciaram o treinamento com um aquecimento de futevôlei. Logo depois, os jornalistas foram convidados a se retirarem do campo principal do Centro de Treinamento Pedro Antonio, na Barra da Tijuca. Após os trabalhos a delegação viajou para Pernambuco, onde ficará concentrada até a hora do confronto, com início previsto para as 21h30 de quinta.

Ganso é o único jogador vetado pelo departamento médico por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda para o jogo. Fernando Diniz tem duas opções para a vaga no meio-de-campo: Leo Artur e Daniel. Pedro, que voltou a atuar após sete meses em recuperação de cirurgia no joelho direito, deve ficar no banco de reservas.

O time mais provável do Fluminense para entrar em campo no Arruda tem: Rodolfo; Gilberto, Matheus Ferraz, Nino e Caio Henrique; Airton, Bruno Silva e Leo Artur (Daniel); Everaldo, Luciano e Yony.