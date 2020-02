Diniz lamenta empate do São Paulo e pede paciência com o trabalho

O técnico Fernando Diniz, do São Paulo, lamentou neste sábado o empate por 0 a 0 com o Corinthians, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Na entrevista coletiva depois da partida, o treinador afirmou que o time foi superior no jogo e apesar de acumular três rodadas seguidas sem vencer, tem conseguido boas atuações e sido prejudicado pela arbitragem e pelos erros de finalização.

No jogo com o Corinthians a equipe do Morumbi teve algumas chances claras de gol em especial com Alexandre Pato. "A gente precisa vencer o jogo, e para vencer precisa fazer gol. Temos que melhorar coletivamente. A bola vai passar a entrar. Estamos criando, temos que insistir. Você está fazendo bastante coisa certa, mas o final, que é o gol, estamos errando", disse o treinador.

A equipe está no momento na terceira posição do grupo C, atrás de Inter de Limeira e Mirassol. A condição não daria vaga ao time nas quartas de final, mas segundo Diniz será preciso ter paciência e insistir para que os erros na parte ofensiva sejam solucionados. "Às vezes você faz o certo e não acontece o resultado. É tipo o cara que se cuida e por um motivo foi atropelado e morreu. A vida não tem garantias e o futebol não te dá garantias. Acredito que na persistência somos premiados no final", explicou.

O treinador criticou a arbitragem do clássico, em especial ao lance de uma possível falta de Camacho no meia Igor Gomes nos minutos finais. Diniz relembrou que nas partidas anteriores contra Novorizontino e Santo André o São Paulo foi prejudicado. O técnico do São Paulo disse estar revoltado e cobrou que nas próximas partidas, árbitros mais experientes e renomados possam ser escalados para trabalhar.

Diniz afirmou que compreende a impaciência da torcida, porém garante que pelas boas atuações do time, o São Paulo poderá melhorar na tabela. "O São Paulo quer ganhar títulos, porque está há anos em ganhar. A torcida nos aplaudiu contra o Novorizontino mesmo após um jogo complicado. Nosso torcedor não tem orgulho do resultado, mas tem orgulho do que vê em campo", comentou.