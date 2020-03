Diniz lamenta quebra da 'sinergia' com torcida do São Paulo e prevê parada no futebol

O técnico Fernando Diniz gostou da atuação do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, de virada, no Morumbi. O treinador só teve um motivo para lamentar: a falta de torcedores no estádio por causa da pandemia do novo coronavírus. O clássico deste sábado foi disputado com portões fechados após recomendação do Ministério da Saúde na última sexta-feira.

"Foi estranho. No futebol que praticamos, o torcedor é um dos grandes protagonistas ao lado dos jogadores. Sempre faz falta, ainda mais que a torcida do São Paulo está se encaixando com o time, criando uma sinergia. Os jogadores ficam mais contagiados, sentem essa vibração. Foi ruim, porque essa conexão com a torcida está cada vez mais encaixada", afirmou o treinador.

Até o momento, o Campeonato Paulista segue em disputa, ao contrário da maioria dos torneios ao redor do mundo. A Copa Libertadores da América, por exemplo, está suspensa por tempo indeterminado. O São Paulo jogaria na terça-feira contra o River Plate, da Argentina. Para Fernando Diniz, a tendência é de que o futebol seja interrompido no Brasil.

"A semana não é a mesma (sem jogo na terça). Modifica o treino, já tinha a adrenalina da Libertadores. A gente tem a tendência que pare, porque a tendência é que aumente o número dos casos (de coronavírus). Se não parar, esportivamente é bom. Treinamos a semana inteira para jogar no fim de semana. Não sabemos até quando vai durar. Vamos planejar para retornar na terça pela manhã e jogar no fim de semana", disse Diniz.

Com a vitória sobre o Santos, o São Paulo ficou bem perto de se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista. A vaga pode ser confirmada neste domingo, caso o Ituano não vença o Corinthians em Itaquera. Apenas uma improvável combinação de resultados vai impedir o São Paulo de avançar no Estadual.

A equipe de Fernando Diniz lidera o Grupo C, com 18 pontos. Se o campeonato não for interrompido, o São Paulo jogará no próximo sábado, às 19h, no Morumbi, contra o Red Bull Bragantino.