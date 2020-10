Diniz pode dar 'descanso' a Daniel Alves após apresentação fraca contra o Grêmio

Já eliminado da Copa Libertadores, o técnico Fernando Diniz pode escalar uma equipe quase toda reserva para o duelo do São Paulo contra o Binacional, nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos. Ele estuda a quem vai dar descanso, mas alguns titulares devem jogar na despedida da Libertadores. Quebrando galho na lateral-direita diante do Grêmio, Daniel Alves rendeu pouco, foi bastante cobrado e deve ser um dos escolhidos para "descanso".

Desde que se recuperou da fratura no antebraço, o meia atuou direto. Assim como Reinaldo, Gabriel Sara e Igor Gomes. Por já não ser mais um menino, pode dar lugar a Tchê Tchê e ficar "inteiro" para a decisão da vaga na Copa do Brasil, no domingo.

São sete jogos ininterruptos de Daniel Alves. Diniz elogiou sua volta e postura de liderança no meio-campo, mas admitiu que faltou bola na lateral. Pode deixá-lo de fora para resgatar o fôlego.

Reinaldo pode dar lugar na ala esquerda ao garoto Léo, que vinha atuando de zagueiro, com os experientes Arboleda e Bruno Alves sonhando com a reedição da defesa.

O São Paulo encerrou a preparação para o jogo da despedida da Libertadores com trabalhos físicos e técnicos. Nada sem muita força para não "estourar" o elenco.

Quem deu as caras no campo de treino foi o meia Hernanes. Recuperando-se de lesão muscular, o jogador correu em volta do gramado. Ele está em fase final de tratamento e já ensaia a transição para os trabalhos com o grupo.