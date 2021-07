Diniz prega paciência para fazer lição de casa diante do Juazeirense na Copa do Brasil

O Santos recebe o Juazeirense nesta quarta, às 19h15, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil esperando uma repetição do que aconteceu no final de semana pelo Campeonato Brasileiro: um rival defensivo e que joga por um contra-ataque para definir a partida. O que o técnico Fernando Diniz quer, desta vez, é que o final da história seja favorável ao seu time, já que contra os goianos, a equipe deixou o campo derrotada.

“O resultado mais justo (no jogo contra o Atlético-GO) não era nem o empate, mas uma vitória nossa. Criamos muitas jogadas e isso é positivo. Somente no final é que cedemos espaços para alguns contra-ataques”, disse Diniz.

Em meio à disputa de Copa Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil, o treinador vem trabalhando a potencialidade de seu elenco. Segundo ele, não vai ser por uma causa de uma derrota que tudo tem de ser repensado. “Quem viu o jogo percebeu que o Santos foi contundente e procurou a vitória durante todo o tempo. Quero o mesmo desempenho, mas precisamos ser mais eficazes.”

Como a Copa do Brasil é um torneio eliminatório, o treinador sabe que o time não pode cometer erros graves sob o perigo de colocar em risco a classificação na partida de volta. Do outro lado ele vai enfrentar uma equipe que já eliminou Sport, Volta Redonda e o Cruzeiro.

“Temos bons finalizadores como o Marinho, o Kaio Jorge e o Marcos Guilherme e nosso ataque é agressivo. Mas o cuidado na parte defensiva é sempre importante”.

O Juazeirense chega para a partida contra o Santos na Vila com um firme propósito. Fazer um bom jogo na casa do adversário e levar um resultado que permita definir a classifica às quartas de final da Copa do Brasil em seus domínios.

“Vamos para jogarmos fechados e tentar encaixar os contra-ataques. Sabemos da qualidade do Santos e não podemos jogar abertos. Observamos os últimos jogos na Vila e encontramos alguns pontos que podem ser aproveitados”, comentou o treinador Carlos Rabello.

A partida de volta, que define o classificado para as quartas de final da Copa do Brasil acontece na próxima quinta, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

FICHA TÉCNICA

SANTOS x JUAZEIRENSE

SANTOS – João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho, Carlos Sácnhezi e Jean Mota; Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Dinz

JUAZEIRENSE – Rodrigo Calaça; Guilherme Lucena, Eduardo, Mineiro e Daniel Nazaré; Waguinho, Sapé, Patrik e Clébson; Ian Augusto e Tony Galego. Técnico: Carlos Rabello.

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (GO).

HORÁRIO – 19H15. LOCAL – Vila Belmiro, em Santos.