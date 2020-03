Diniz pretende manter titulares do São Paulo no clássico contra o Santos

Depois de vencer a LDU, o São Paulo enfrentará o River Plate na próxima terça-feira, no Morumbi, pela terceira rodada da Libertadores. Entre um jogo e outro haverá o clássico com o Santos, sábado, em casa, pelo Campeonato Paulista.

A intenção do técnico Fernando Diniz é manter força máxima no Estadual. "A intenção não era de poupar um ou outro ou ninguém. Na última rodada, a gente ia jogar em Ribeirão, quente, então a estratégia foi a melhor (de poupar os titulares). Agora o jogo é em casa, é diferente. Eu gostei da equipe, jogou muito bem contra uma boa equipe (a LDU)."

O treinador elogiou o desempenho do time na vitória sobre a LDU e destacou a efetividade da equipe. "Foram quatro bolas no gol e três gols, mas tivemos muitas oportunidades. E o sistema defensivo foi praticamente impecável, o Volpi quase não fez nenhuma defesa contra um equipe forte que é a LDU", disse.

Um dos destaques da partida foi Daniel Alves. No segundo gol, ele iniciou a jogada no meio-campo e apareceu na área para finalizar. "Eu tenho uma sintonia muito grande com o Daniel. Mais do que a maneira de jogar, a maneira de compreender o mundo. Ele é um exemplo de pessoa, como ele conduz as coisas. Eu falei ano passado que o Daniel não estava sendo compreendido. Ele é coletivo, não vai sair driblando e vai fazer gols. Ele coloca todo mundo para cima, para frente, um cara que chega no CT e último a sair da mesa. Ele faz parecer ser um cara normal. Ele tem qualidades que são replicáveis.Não dá para pedir para as pessoas driblarem como o Neymar, mas dá para pedir para se comportarem como o Daniel se comporta", destacou Diniz.

Outro jogador importante na vitória foi Igor Gomes, autor do terceiro gol. "O Igor tem sido muito importante desde que eu cheguei. Ele foi importante para nos classificarmos para a Libertadores. Aqui é a casa dele, é identificado com o clube, com a torcida. É muito bom contar com ele", encerrou Diniz.