Diniz prevê grande temporada de Ganso no Flu e exalta 'talento raro' do camisa 10

Depois de ver Paulo Henrique Ganso estrear pelo Fluminense de forma positiva na vitória por 2 a 0 sobre o Bangu na noite desta sexta-feira no Maracanã, pela primeira rodada da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca, o técnico Fernando Diniz aprovou a atuação do meio-campista e previu uma trajetória de sucesso do camisa 10 em 2019.

"O Ganso fez uma estreia muito boa. Sabemos da qualidade dele e que tem bastante para evoluir, mas a apresentação de hoje (sexta) foi muito boa. Ele é muito diferente, é um talento raro", ressaltou o comandante, em entrevista coletiva na qual exaltou a qualidade técnica do jogador e o peso de o craque estar novamente atuando em um clube do Brasil.

Após brilhar pelo Santos ao lado de Neymar e depois defender o São Paulo, o atleta amargou passagens fracassadas por Sevilla, da Espanha, e Amiens, da França, antes de aceitar a proposta do clube carioca. "É muito bom para o Fluminense e para o futebol brasileiro ver o Ganso voltando a atuar aqui e acredito que ele terá uma grande temporada", reforçou Diniz.

O treinador também comentou o retorno do lateral-direito Gilberto, que fez nesta sexta-feira o seu primeiro jogo no ano. Ele atuou após se recuperar de uma lesão grave no joelho que o tirou dos gramados por quase seis meses e teve o seu nível técnico colocado no primeiro patamar do futebol nacional pelo treinador.

"Foi um momento importante para ele e para o Fluminense. Todo mundo ficou contente com a volta dele, pois ele sofreu muito com esse problema que teve. Aguentou 90 minutos e conseguiu trabalhar bem, os médicos e fisioterapeutas do Fluminense fizeram um trabalho extraordinário. A tendência é de evolução, ele tem um nível muito alto e na minha opinião, é jogador de seleção brasileira", disse Diniz.

Após estrear com vitória na Taça Rio, o Fluminense agora foca a sua estreia na Copa Sul-Americana, na terça-feira, contra o Deportes Antofagasta, do Chile, no Maracanã. Com pouco tempo de preparação para o duelo, o elenco tricolor retorna aos treinamentos já na tarde deste sábado.