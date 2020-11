Diniz reafirma São Paulo como candidato ao título e vê time cada dia mais confiante

O técnico Fernando Diniz destacou a importância da vitória do São Paulo por 3 a 2 sobre o Fortaleza, neste sábado, no Castelão. Na visão do treinador, o resultado aumenta ainda mais a confiança de seus atletas e reafirma algo que ele já disse algumas vezes: o São Paulo é um dos candidatos ao título do Brasileirão.

"É um dos candidatos ao título. Falei disso em outras oportunidades. Trabalhamos para vencer jogos como esse. É difícil jogar aqui (no Castelão), pelo campo, pela umidade e pelo time bem treinado. Então vitórias como essa fazem a gente ganhar ainda mais confiança para poder brigar pela conquista do campeonato", disse o treinador.

Mas a boa fase do São Paulo e do treinador acontece após muita tormenta. Diniz foi bastante pressionado e quase demitido após a eliminação do time no Campeonato Paulista, pelo Mirassol. Depois, o São Paulo saiu também da Libertadores e da Copa sul-americana.

Na visão de Diniz, o momento faz com que o jogo com o Mirassol, que foi o que mais ele sofreu pressão, devido a diferença entre as equipes, seja esquecido ou sua importância fique diminuída.

"As eliminações, conforme vai passando o tempo e a gente vai ganhando, diminui o peso do Mirassol. O jogo do Lanús não dá para comparar ao Mirassol. Falei sobre isso na entrevista passada: todo mundo ficou triste, mas orgulhoso com o que o time produziu no segundo tempo. Acho que o torcedor reconhece isso", comentou.

Com o resultado sobre o Fortaleza, o São Paulo chegou aos 36 pontos, dois a menos que o líder Atlético-MG, mas a equipe tricolor tem dois jogos a menos que o time mineiro.

O confiante São Paulo tem mais uma decisão na quarta-feira. O time enfrenta o Flamengo no Morumbi, em jogo válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, a equipe paulista venceu por 2 a 1 e por isso joga pelo empate.