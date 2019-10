Diniz 'resgata' jogadores e ganha opções para o ataque do São Paulo

Há pouco mais de um mês no comando do São Paulo, o técnico Fernando Diniz tem utilizado alguns jogadores que estavam sem espaço no elenco com Cuca. Na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, por exemplo, Igor Gomes e Vitor Bueno foram titulares, enquanto Calazans entrou no segundo tempo.

O "resgate" dos jogadores dá mais opções para Diniz mexer no sistema ofensivo da equipe. O treinador não tinha Daniel Alves e Luan, suspensos, e deixou Hernanes no banco de reservas.

Igor Gomes não era titular havia mais de cinco meses, desde o dia 22 de maio. Calazans, por sua vez, ainda não tinha participado de uma partida neste segundo semestre da temporada. Vitor Bueno vinha sendo opção nos últimos jogos.

Apesar da mudança de jogadores, Diniz parece ter encontrado o esquema "ideal" no São Paulo. Mesmo com Raniel à disposição, o treinador tem optado por uma equipe sem centroavante. Pablo, a outra opção no elenco de "homem área", está lesionado. Alexandre Pato é quem tem atuado no setor.

Além do resgate dos jogadores pouco utilizados por Cuca no sistema ofensivo, Diniz também voltou a contar com Jucilei. O técnico elogiou o voltante, que ficou no banco de reservas contra o Atlético-MG após ter sido afastado do elenco durante a parada da Copa América no meio da temporada.