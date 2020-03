Fernando Diniz revela temor no São Paulo por coronavírus e cita salários atrasados

Fernando Diniz, treinador do São Paulo, revelou que seus jogadores estão preocupados com as consequências que a pandemia do novo coronavírus (covid-19) pode ocasionar. Segundo o técnico, em entrevista ao SporTV, o clube precisa fazer de tudo para que os seus atletas se sintam seguros.

LEIA TAMBÉM > Médicos corrigem Bolsonaro e afirmam que atletas podem adoecer por coronavírus

"Os jogadores estão todos preocupados porque a gente sabe como começou a pandemia, mas não sabe o fim, qual vai ser o pico de disseminação da doença. Tem todas essas questões (de pagamentos) que estão sendo ventiladas pela imprensa que estou acompanhando, mas o São Paulo está tendo uma postura muito positiva de buscar a solução conjunta. Hoje o São Paulo trabalha ainda mais nessa direção, de fazer uma coisa que contemple todas as pessoas envolvidas no contexto geral do clube. Temos que fazer de tudo para que o jogador se sinta seguro", explicou.

O treinador afirmou que tenta manter contato com a maior parte dos atletas por telefone e, quando questionado sobre a recuperação do futebol de Alexandre Pato, revelou que tenta entender cada vez mais o atacante como pessoa. Para Fernando Diniz, o jogador é um apaixonado pelo futebol.

"O Pato, como outros, mas ele de maneira específica, é um cara que saiu de casa com 11 anos de idade, então eu não estou tentando recuperar o futebol do Pato, estou tentando entender cada vez mais o Pato como pessoa, porque ele é um cara generoso, um cara que você vê agora nos jogos que tem uma gana muito grande de ganhar, ele é um super talento. Não é um talento, é um super talento, um cara que tem coisas que a gente sabe, quem jogou futebol, que são muito difíceis e ele faz com naturalidade. O Pato nunca conseguiu me enganar que ele era aquilo que ele aparentava a ser, alguém desligado, que não tem interesse. Ele é um cara que é apaixonado pelo futebol e que precisava minimamente ser compreendido", concluiu.

O São Paulo está na segunda colocação do Grupo D da Copa Libertadores. A equipe de Fernando Diniz perdeu o primeiro jogo diante do Binacional, no Peru, por 2 a 1, mas derrotou a LDU, em casa, por 3 a 0. Já no Campeonato Paulista, o clube do Morumbi segue na primeira colocação do Grupo C com 18 pontos, dois a mais que o segundo colocado Mirassol.