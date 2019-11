Diniz usa conversas e vídeos para melhorar 'questão emocional' do São Paulo

Com apenas dois dias de preparação da derrota diante do Palmeiras para a partida contra a Chapecoense, o técnico Fernando Diniz foca em conversas e vídeos para melhorar a "questão emocional" do São Paulo. O treinador se mostrou incomodado com a postura da equipe no clássico da última quarta-feira.

Na reapresentação do elenco na manhã de quinta-feira, Diniz conversou com os titulares na sala de vídeos do CT da Barra Funda. Ele mostrou falhas da equipe no jogo do Allianz Parque. Nesta sexta, o São Paulo finaliza a preparação antes de viajar para Chapecó. A partida será realizada no sábado, às 21h, na Arena Condá.

"Essas questões (emocionais) estamos trabalhando constantemente, porque eu valorizo muito esse aspecto. Falei constantemente disso. Você vai amadurecendo a equipe durante os jogos. O que temos de entender, principalmente em um clube grande como o São Paulo, é que se você ganha hoje, tem que ganhar amanhã e depois de amanhã. É isso que a torcida espera. É ir melhorando o time com as vitórias, e não acontecer essa acomodação que para mim aconteceu do jogo do Corinthians (vitória por 1 a 0) para o Cruzeiro (derrota por 1 a 0) e do Atlético-MG (vitória por 2 a 0) para o Palmeiras", afirmou Diniz.

Preocupado com o aspecto emocional, Diniz disse estar satisfeito com o desempenho tático do São Paulo. Para a partida contra a Chapecoense, o treinador pode repetir a escalação que iniciou o clássico diante do Palmeiras.

Uma provável escalação da equipe tem: Tiago Volpi; Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê (Liziero), Igor Gomes e Vitor Bueno; Antony e Alexandre Pato.