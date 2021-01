Diniz valoriza empate do São Paulo e descarta peso de decisão para jogo contra o Inter

O técnico Fernando Diniz, do São Paulo, afirmou neste domingo que a equipe tem de ir embora feliz de Curitiba depois de ter empatado por 1 a 1 com o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador afirmou que o resultado tem de ser valorizado pela dificuldade da partida e ainda descartou o peso de decisão no confronto da próxima quarta-feira, quando o líder encara um dos adversários diretos ao título, o Inter.

Diniz relembrou que antes de jogar contra o Athletico-PR, o São Paulo vinha de duas derrotas seguidas e de rodadas em que via os adversários tirar a vantagem e se aproximarem demais. Para o treinador, a equipe demonstrou evolução e jogou melhor do que nas partidas anteriores. "A gente tem de comemorar vitória, mas o Athletico vive o melhor momento deles na competição. Jogar aqui, neste campo, um gramado diferente e um time bem treinado, é diferente. O time mostrou evolução do que vinha fazendo nos últimos jogos", comentou.

Em Curitiba, o São Paulo saiu atrás no placar no segundo tempo com o gol marcado por Renato Kayzer. O time melhorou na etapa final e igualou aos 15 minutos, com Tchê Tchê. Com o resultado, a equipe do Morumbi acumula quatro partidas seguidas sem vitória entre jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Pelo menos a chance de reação virá na quarta, diante do Inter, dentro de casa.

Apesar da expectativa para encarar um rival direto, Diniz descarta um peso extra. "Decisão tem sido todos os jogos no campeonato, você vai somando ponto para poder ser campeão. É assim que encaramos desde que começou. Vamos encarar, assim como hoje também. Mas não vai terminar o campeonato na quarta-feira, qualquer que seja o resultado", comentou o treinador.

Depois de encarar o Inter, o São Paulo terá a chance de jogar novamente dentro de casa. No fim de semana que vem o compromisso será contra o Coritiba, time que tenta evitar o rebaixamento. No primeiro turno, as duas equipes ficaram no empate por 1 a 1 no Couto Pereira.