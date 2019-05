Diniz vê Flu em evolução, mas diz: 'Precisamos transformar desempenho em vitória'

A derrota por 1 a 0 no clássico para o Botafogo na noite do último sábado, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, não desanimou e nem deixou insatisfeito o técnico Fernando Diniz, que acredita que o Fluminense está em evolução na temporada.

O treinador destacou que sua equipe tem controlado os jogos e tido boas performances. No entanto, alertou para a necessidade de transformar esse bom rendimento em vitórias. Até aqui, o time tricolor venceu apenas uma vez no Brasileirão - a virada épica por 5 a 4 sobre o Grêmio - e foi derrotado nos outros três compromissos.

"Tem que pensar para frente, tentar ao máximo continuar com esse volume de produção ofensiva e conseguir finalizar melhor. A equipe está evoluindo, precisa transformar o desempenho em vitórias, tem que continuar jogando e conseguir vencer as partidas", avaliou o treinador.

Sobre Pedro, titular pela primeira vez desde que retornou aos gramados após se recuperar de lesão grave no joelho, Diniz foi só elogios. O atacante passou em branco contra o Botafogo, mas teve boa atuação e já balançou as redes duas vezes depois que voltou a jogar.

"A tendência é de melhora sempre. Jogador de nível de seleção brasileira. Tenho muita confiança que com sequência de jogos, produzirá cada vez mais", elogiou. "Tendência é que continue iniciando as partida", avisou o técnico.

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, para enfrentar o Cruzeiro no primeiro jogo da oitavas de final da Copa do Brasil. No sábado, as equipes duelam novamente, mas pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.