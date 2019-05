Diogo Barbosa alerta para perigos do Godoy Cruz: 'Time argentino sempre catimba'

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Palmeiras, afirmou nesta terça-feira que a equipe precisa ter cuidado para enfrentar o próximo adversário na Copa Libertadores, o Godoy Cruz. Na opinião do jogador, a equipe argentina pode oferecer dificuldades nas oitavas de final da competição por ter conhecimento sobre como atuar em competições eliminatórias.

O sorteio realizado na noite de segunda-feira colocou o Godoy Cruz no caminho do Palmeiras e fez os jogadores buscarem mais informações sobre o adversário. "Time argentino é sempre difícil. Em uma Libertadores, sempre tem catimba, eles sabem jogar. O Godoy Cruz não vai dar essa facilidade toda para nós, não vai se expor e tentar atacar", afirmou.

As partidas serão somente no fim de julho, mas o time admite a expectativa pelo encontro. "Time argentino sabe jogar a Libertadores, mas estamos preparados para enfrentar qualquer um. Um time da grandeza do Palmeiras não pode ficar escolhendo adversário", afirmou o jogador. Na fase de grupos, o Palmeiras fechou a competição com a melhor campanha geral, com 15 pontos em 18 possíveis.

No entanto, antes desse compromisso o Palmeiras terá uma série de jogos pelo Campeonato Brasileiro. A próxima partida será sábado, contra o Santos, no Pacaembu. Além disso, a equipe vai estrear na Copa do Brasil, com jogo marcado para a próxima semana, contra o Sampaio Corrêa.