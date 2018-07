Diogo Barbosa celebra fase no Botafogo e descarta ida ao Fla: 'Chance nenhuma'

A temporada 2016 marcou o melhor momento do lateral-esquerdo Diogo Barbosa com a camisa do Botafogo. Principal jogador de sua posição no Campeonato Carioca, ele ganhou ainda mais destaque no Brasileirão e passou até a ser escalado como meia. Tal desempenho chamou a atenção de outros clubes e teria despertado o interesse do Flamengo, mas o atleta descarta qualquer possibilidade de ir para o rival.

"Todo mundo sabe da minha situação. Meus direitos não pertencem a mim, pertencem aos meus empresários. Não vai ter mais empréstimo. O Botafogo está indo atrás e isso me deixa feliz. Sempre deixei claro para o presidente e para o meu empresário que a minha vontade é ficar. Torço por isso, mas não depende só de mim. Estou na expectativa dessa conversa. Ida ao Flamengo? Sem possibilidade nenhuma", garantiu nesta segunda-feira.

Diogo Barbosa foi contratado por empréstimo pelo Botafogo no início deste ano junto ao Goiás. Aos 24 anos, se tornou peça fundamental no elenco e fez falta nas últimas partidas, em que foi desfalque por conta de uma lesão óssea no pé. Recuperado, o jogador tenta deixar o futuro de lado para garantir de vez a equipe na Libertadores e, quem sabe, entre os três primeiros do Campeonato Brasileiro.

"Pensávamos em primeiro deixar a zona (de rebaixamento) e agora nossa realidade é o G6. Temos que vencer para alcançarmos a melhor posição possível e, claro, pensar no G3. O principal é levar o Botafogo para essa Libertadores. Consegui mostrar realmente o futebol do Diogo nessa temporada. Criei uma identidade muito grande com o Botafogo e senti facilidade para jogar e desempenhar o meu papel", afirmou.

O Botafogo está na quinta colocação do Brasileirão, com 55 pontos, cinco à frente do Corinthians, primeiro time fora do G6. Se vencer a Chapecoense nesta quarta, no Luso Brasileiro, a equipe praticamente garantirá a vaga na Libertadores, além de se aproximar dos três primeiros.