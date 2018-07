Diogo Barbosa cita evolução e prega humildade para chegar longe no Brasileiro

O Botafogo, mesmo com a troca de técnico - saiu Ricardo Gomes, que foi para o São Paulo, e entrou Jair Ventura, efetivado pela diretoria -, está em franca ascensão no Campeonato Brasileiro. Nos últimos oito jogos, são seis vitórias, sendo as três últimas de forma consecutiva. Assim, o time deixou as últimas colocações e já se encontra na parte intermediária da tabela de classificação, pensando até em vaga na Copa Libertadores em 2017.

O próximo compromisso é contra o Santos, nesta quarta-feira, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, pela 25.ª rodada, e a receita é seguir pensando jogo a jogo para encostar de vez no pelotão da frente. "As pessoas sempre falam negativamente do Botafogo. Cheguei no inicio do ano e só vejo as pessoas falando mal. Nunca vi isso. Mas o patinho feio está chegando. Estamos focando no nosso objetivo. Depois de fugir do rebaixamento, vamos sim pensar em G4. Mas temos que fazer por onde", disse Diogo Barbosa, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

"Aqui pensamos passo a passo, em fazer os pontos necessários para fugir da zona de rebaixamento. Quando fizermos esses pontos, aí sim podemos pensar em algo maior. É um jogo importante, contra uma grande equipe, em casa. É um jogo fundamental. Esperamos que a torcida vá nos apoiar. Queremos mais gente. Queremos o apoio da torcida, que com certeza vai nos ajudar", afirmou o meia, em referência ao jogo desta quarta-feira.

Diogo Barbosa faz questão de valorizar o trabalho feito por Jair Ventura. "No início, a torcida ficou meio desconfiada por não conhecer o Jair. Mas nós sabíamos da qualidade dele. O Jair é um cara que conhece muito de tática e estuda bastante. Ele treina muito a parte tática, pequenos detalhes que têm nos ajudado muito a vencer. Tenho certeza que ele é um cara fundamental para a nossa evolução na competição", comentou.