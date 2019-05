Diogo Barbosa diz apoiar o Palmeiras na negociação por direitos de transmissão

O impasse nos direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro mexe também com os jogadores dos times. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Palmeiras, comentou na última terça-feira que os seus familiares têm procurado outras alternativas para acompanhar as partidas, mas reiterou que no clube o elenco tem o entendimento de que é necessário aguardar a busca por um acordo.

O presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, conversa com a Globo para fechar contratos para TV aberta e pay-per-view. Enquanto o desfecho não é positivo, os jogadores torcem para que o clube consiga encontrar condições favoráveis para o contrato. "O presidente do Palmeiras sabe o que ele faz e sabe o que é melhor para o Palmeiras e para nós. É dar esse voto de confiança para ele e as coisas vão se resolver", disse Diogo Barbosa.

O lateral afirmou que os seus parentes e amigos têm conseguido acompanhar as partidas que não têm exibição na TV ao procurarem transmissões de rádio e canais oficiais do Palmeiras. "Não tem jeito, né? Não tem como ver. Eles (parentes e amigos) têm ouvido pela TV Palmeiras. É uma coisa nova, mas não cabe a nós palpitar", comentou o lateral-esquerdo.

Pelo menos a próxima partida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro terá transmissão de TV. No sábado, o time recebe o Santos, às 19h, no Pacaembu, com exibição pelo canal TNT. A empresa fechou acordo com os dois clubes para transmissão pela TV fechada.