Diogo Barbosa diz que elenco do Botafogo 'está fechado' com Jair Ventura

Ventura assumiu o comando após o antigo treinador, Ricardo Gomes, ir para o São Paulo. "Vou ser hipócrita se disser que não (que a vitória foi para o treinador), ainda mais por ser o Jair, um cara que nos conhece bem e conta com o apoio de todos no grupo", falou o lateral.

"Entende muito apesar de ser novo. Conhece muito de futebol e já acertou muita coisas que nos ajudaram no jogo contra o São Paulo. Se der tempo a ele, certamente nos ajudará bastante e com certeza o grupo está fechado com ele", acrescentou.

A efetivação do treinador, na avaliação de Diogo Barbosa, era a melhor decisão possível após a saída de Ricardo Gomes. "O Jair já está no clube há muito tempo e conhece todos os jogadores. Acho que ganhamos com ele por isso e talvez a chegada de outro treinador levaria mais tempo", avaliou. "Foi importante a efetivação do Jair, ele sabe o que pode fazer para nos ajudar."

Diogo Barbosa fez questão ainda de elogiar o antigo treinador e explicou que entendeu a decisão. "O Ricardo tem o carinho de todos e foi um cara fundamental, ele que montou nossa equipe. Particularmente o agradeço muito, me ajudou bastante e cresci muito com ele. Agora foi buscar algo pessoal, ele quis ir e agora temos que buscar o nosso e ajudar o Botafogo a crescer na competição."