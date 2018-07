Diogo Barbosa enaltece 'reforços' e pede inteligência ao Cruzeiro no domingo

O Cruzeiro encara o Sport neste domingo, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro, com duas novidades na lista de relacionados: o atacante Rafael Marques, recém-contratado do Palmeiras, e o volante Ariel Cabral, recuperado de lesão. Feliz com os "reforços", o lateral-esquerdo Diogo Barbosa elogiou os companheiros e enalteceu a qualidade do elenco cruzeirense.

"Dá uma reforçada no nosso grande elenco. São dois grandes jogadores, o Rafael Marques é um atacante de muita presença e o Ariel Cabral já mostrou durante o ano que é um jogador de suma importância para o grupo", avaliou o lateral neste sábado. "Quando ele saiu, foi muito bem substituído, e essa é a força do nosso grupo. Todos que entram tem o seu valor porque hoje defendem a camisa do Cruzeiro."

Mas, embora confiante com a presença de Rafael Marques e Ariel Cabral, Diogo Barbosa ponderou que o Cruzeiro precisará ser inteligente para superar o Sport no Recife. "É um primeiro teste para nossa equipe na casa do adversário e temos que ser inteligentes para conquistar um resultado positivo", acrescentou.

Ainda assim, o lateral-esquerdo garantiu que o Cruzeiro tem boas condições de manter-se 100% na competição, após ter superado o São Paulo na estreia. "Começar a disputa com vitória é muito melhor", comentou. "Então, nesse início temos que correr atrás dos resultados para ganhar confiança e buscar cada vez mais os triunfos, principalmente fora de casa. Somos uma equipe que vai brigar pelo título e para conquistá-lo é preciso vencer fora de casa."

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro para o duelo com o Sport:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael.

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Fabrício e Lennon.

Zagueiros: Dedé, Kunty Caicedo e Léo.

Meio-campistas: Ariel Cabral, Alex, De Arrascaeta, Henrique, Hudson, Lucas Silva, Lucas Romero, Rafinha.

Atacantes: Alisson, Raniel, Rafael Marques e Ramón Ábila.