Diogo desfalca Santos por 2 meses e perde Libertadores Com uma lesão nas costas, o atacante Diogo desfalcará o Santos pelo menos pelos próximos dois meses e provavelmente perderá toda a fase final da Copa Libertadores. Um exame de imagem apontou uma fratura de stress na vértebra L5 do jogador, conforme informou nesta sexta-feira o departamento médico do clube.