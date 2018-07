Diogo diz que Fluminense lutará pelo título da Libertadores

RIO - O volante Diogo procurou mostrar confiança nas chances do Fluminense conquistar a Copa Libertadores de 2011. Lembrando a derrota na decisão para a LDU em 2008, ele comentou que o atual elenco é muito bom e afirmou que a expectativa é grande.

"Sei que a torcida do Fluminense tem uma ansiedade grande para conquistar o título da Libertadores. Acompanhei a campanha do clube em 2008, assisti os jogos e vi aquela derrota triste nos pênaltis, mas acho que no ano que vem vai ser uma história bem diferente", projetou o volante.

"O time é outro, aquele era muito bom, agora também temos muitos jogadores de qualidade e vamos em busca do título para a nossa torcida", acrescentou o jogador do Fluminense. "A expectativa é a melhor possível".

Diogo falou ainda sobre a importância do bom ambiente no time carioca. "Todos temos uma relação muito boa, jogadores, comissão, preparadores físicos, médicos, roupeiros. O grupo é muito amigo, torcemos uns pelos outros. Chegamos no ano passado e vim num momento conturbado, nos ajudamos, conseguimos nos superar, crescemos muito individualmente e ajudamos o Fluminense", finalizou.