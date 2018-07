Diogo e Lauro festejam após serem heróis de vitória lusa Dono da noite do último domingo no Canindé, o atacante Diogo era só sorrisos após marcar os dois gols da Portuguesa que deram a vitória sobre o São Paulo, derrotado por 2 a 1, pela 13.ª rodada Campeonato Brasileiro. Ele foi ovacionado pela torcida e comemorou muito o triunfo, que dá um pouco de oxigênio na luta contra o rebaixamento - a equipe pulou para a 17.ª posição, com 12 pontos em 13 jogos.