Diogo mostra confiança para jogo decisivo do Flamengo

"Este é o jogo mais importante da minha carreira, com certeza, por ser uma situação como essa, pelo Flamengo. Espero poder fazer uma boa partida e ajudar a equipe neste jogo, que é fundamental. Venho me esforçando bastante nos treinos, nos jogos e no sábado não vai ser diferente", afirmou o jogador, que formará dupla de ataque com Deivid.

Mesmo sem chance de acabar com as possibilidades de rebaixamento nesta rodada, Diogo aposta que uma vitória no sábado vai por fim ao perigo no Flamengo. "Acredito que, com uma vitória contra o Guarani, praticamente damos adeus a esse perigo. Então temos que fazer valer nosso mando de campo, buscar nosso resultado e lutar até o final para conseguirmos os três pontos".

Se vencer o Guarani no sábado, e o Avaí perder para o Atlético-GO no domingo, o time carioca ficará muito perto de se garantir na Primeira Divisão. Precisará apenas de um empate, faltando duas rodadas para o fim do campeonato, para escapar da degola.