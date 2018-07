Diogo pode desfalcar Fluminense após sofrer pancada

O técnico Muricy Ramalho pode ganhar um importante desfalque para a partida contra o Grêmio, quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Depois de sofrer uma pancada no empate com o Atlético Paranaense e precisar ser substituído, o volante Diogo preocupa e pode ser vetado para o próximo confronto.

Logo após o Fluminense sofrer o primeiro gol, aos 17 minutos do segundo tempo, Diogo sentiu o problema no joelho direito e saiu para a entrada de Fernando Bob. Ele ainda permaneceu até o fim do jogo no banco de reservas, mas precisou em seguida deixar o campo carregado pelo goleiro Ricardo Berna.

Com o joelho inchado e dificuldades para andar, Diogo será reavaliado pelo departamento médico do Fluminense nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco. Mas as chances do volante ser liberado para enfrentar o Grêmio são pequenas.