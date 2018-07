Diogo promete aproveitar oportunidade no Palmeiras

SÃO PAULO - Provável substituto de Leandro, suspenso, na partida entre Palmeiras e Ituano, quarta-feira, no Estádio do Pacaembu, pela nona rodada do Campeonato Paulista, o atacante Leandro promete aproveitar a chance que deve receber do técnico Gilson Kleina para tentar conquistar seu espaço no time, mesmo reconhecendo que o companheiro é considerado titular absoluto.

"Isso não me preocupa, pois todos terão chances pelo calendário, seja por suspensões ou lesões. Todo mundo vai jogar. Eu tenho que aproveitar as oportunidades", disse Diogo, em alta após entrar durante o clássico contra o Corinthians e fazer o cruzamento para Alan Kardec marcar, de cabeça, o gol de empate do Palmeiras.

"Tive a felicidade de acertar o cruzamento e o Alan Kardec foi inteligente no lance. Temos que seguir trabalhando forte. Se tiver dez minutos, um jogo, tenho que aproveitar a chance", completou o atacante, que chegou ao Palmeiras no início do ano, após passagem pela Portuguesa.

Assim, Diogo garantiu que desempenhará a função que o técnico Gilson Kleina solicitar caso seja escalado contra o Ituano - Marquinhos Gabriel e Mendieta são os outros concorrentes. "Tudo vai depender da forma que o Gilson me escalar, caso seja o escolhido. Se pedir pra marcar, jogar pelas beiradas acompanhando os laterais, já jogava assim na Portuguesa", comentou.