Diogo promete Palmeiras ofensivo contra o Criciúma

O atacante Diogo garantiu que o Palmeiras terá postura ofensiva diante do Criciúma, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão. A partida no Pacaembu é um confronto direto para fugir do rebaixamento e será a primeira do técnico Dorival Junior em São Paulo. O jogador disse que o time já deverá ter um estilo mais ousado para buscar o ataque, como tem pedido o novo treinador.

"Nesse jogo já poderemos ver o time com a 'cara' do Dorival. Ele gosta de atacar, sempre pregou isso onde trabalhou e nossa equipe pode começar a ganhar a forma que ele espera", disse. Diogo deve atuar como armador no trio que terá ainda Juninho, pelo lado esquerdo, e Leandro, com quem o camisa 17 deve se revezar pelo centro e pela direita para avançar e tabelar com o atacante Henrique.

Diogo contou que desde a chegada do técnico Dorival, na última semana, a equipe tem conversado bastante com o comandante para tentar corrigir falhas de posicionamento. Como o time tem jogado duas vezes por semana, não há tempo para treinar e as reuniões são a melhor maneira do novo comandante passar o seu estilo ao elenco. "Ele tem pedido para a gente se agrupar um pouco mais e fechar espaço para a criação do adversário e também quer que a gente troque de posições no ataque para confundir a marcação", explicou.

O jogo reúne o Palmeiras, o 16º colocado, contra o Criciúma, o 17º, e por isso é encarada pelo Alviverde como a chance de se afastar da zona de rebaixamento, já que está empatado em pontos (18) com o rival desta quarta-feira. "A gente encara cada partida como uma final, ainda mais nessa situação incômoda que nós estamos", comentou. Em caso de derrota, o clube voltará para as quatro últimas posições da tabela.