Diogo quer boa atuação para se firmar no Flamengo O atacante Diogo ainda não conseguiu se firmar como titular do Flamengo por causa da instabilidade do seu futebol no clube. Desde que chegou ao time, contratado por empréstimo junto ao Olympiakos, da Grécia, o jogador conviveu com lesões e atuações boas e ruins. Neste sábado, contra o Atlético-MG, em Sete Lagoas (MG), ele espera brilhar novamente e engatar uma sequência de partidas na reta final do Campeonato Brasileiro.