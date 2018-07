Diogo quer ficar marcado no Palmeiras por títulos e não por lesões

SÃO PAULO - O atacante Diogo ainda não conseguiu mostrar bom futebol com a camisa do Palmeiras tampouco ter uma sequência de jogos no time. Recuperado de dores musculares, o ex-jogador da Portuguesa espera, finalmente, conseguir ficar longe do departamento médico e corresponder à espectativa criada em cima de seu talento. Quando chegou ao Palmeiras, o atacante é tido como bom reforço, sobretudo pela direita, onde gosta de atuar.

"Na Portuguesa, antes de ser negociado, tive uma fratura no pé e agora no Palmeiras tive um problema nas costas e depois dores musculares. Não é a primeira vez que tenho essa sequência de lesões. Sou novo ainda, quero ficar marcado por títulos e não por lesões nos clubes. Ainda tenho muito a oferecer ao Palmeiras", disse o jogador, que está liberado do departamento médico e deve ficar como opção no banco de reservas já na estreia do time no Brasileirão, neste fim de semana.

Diogo explica que só conseguiu fazer seis jogos esse ano por causa de dores e não por lesões. "Voltei a treinar e incomodava bastante para bater na bola. Isso me tirou das partidas. Clinicamente, não tinha mais nada, mas ainda sentia dor na hora do chute e era praticamente impossível treinar normalmente. Agradeço aos fisioterapeutas pelo trabalho que fizeram comigo. Agora, estou feliz e não sinto mais dor alguma", comemorou o atacante.

O Palmeiras começa sua caminhada na Série A do Brasileiro neste domingo, fora de casa, contra o Criciúma. O time vai mandar seus jogos no Pacaembu até a entrega da Allianz Parque, previsto para o começo do segundo semestre. O Nacional terá nove rodadas antes da parada da Copa do Mundo.